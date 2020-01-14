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Рада сделала шаг к детенизации операций с металлоломом

Рада сделала шаг к детенизации операций с металлоломом

КИЕВ. 14 января. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом. Соответствующее решение поддержали 313 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №2426 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом предусматривает детенизацию рынка металлургического сырья путем устранения шероховатостей и недостатков положений законодательства относительно операций с металлоломом, которые создают недопустимые условия для легального ведения хозяйственной деятельности.

Законопроектом предлагается внести ряд изменений в действующие нормативно-правовые акты, что обеспечит упрощение ведения хозяйственной деятельности в данной сфере. Подавляющее большинство положений законопроекта направлены на либерализацию условий осуществления деятельности субъектов хозяйствования и снятия неэффективных регуляторных ограничений.

Документ совершенствует регулирование деятельности участников рынка металлолома путем упрощения порядка осуществления операций с металлоломом, уменьшение необоснованных требований к субъектам хозяйствования, которые осуществляют операции с металлоломом, и требований к оформлению операций с металлоломом.

По мнению авторов законопроекта, законопроект в целом направлен на достижение прозрачности в хозяйственной деятельности субъектов операций с металлоломом, решает отдельные важные вопросы дерегуляции такого вида хозяйственной деятельности как заготовка металлолома и способствует масштабной детенизации этой индустрии.

Напомним, в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в раздел II" Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке".

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект, металлолом
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