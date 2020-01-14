Нардепы предварительно изменили законодательство относительно системы иновещания Украины

КИЕВ. 14 января. УНН. Парламентарии приняли за основу проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О системе иновещания Украины" относительно программной политики и территории распространения. Соответствующее решение поддержал 231 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона № 2521 о внесении изменений в Закон Украины "О системе иновещания Украины" относительно программной политики и территории распространения имеет целью устранение факторов, которые негативно влияют на развитие и системы иновещания Украины.

По мнению авторов законопроекта, его положения устраняют факторы, которые негативно влияют на развитие иновещания в Украине, создаются условия для улучшения ситуации в части информирования украинской аудитории, находящегося на временно оккупированных территориях Украины, в районах, граничащих с временно оккупированной территорией, в приграничных районах, граничащих с территорией государства-агрессора, а также в приграничных районах, граничащих с территориями других стран, об общественно значимых событиях в Украине, официальную внутреннюю и внешнюю политику и позицию государства, деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Напомним, Министерство культуры, молодежи и спорта анонсировало запуск Государственного телеканала в феврале 2020 года для временно оккупированных территорий.