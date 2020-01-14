Регистрация | Вход |
USD: 23,93 -0,0402  EUR: 26,62 0,0331 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 14 января 2020 21:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Во Франции опровергают передачу "чёрных ящиков": предварительно они поедут в Украину
Во Франции опровергают передачу "чёрных ящиков": предварительно они поедут в Украину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
26190
Версия для печати

Нардепы предварительно изменили законодательство относительно системы иновещания Украины

Нардепы предварительно изменили законодательство относительно системы иновещания Украины

КИЕВ. 14 января. УНН. Парламентарии приняли за основу проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О системе иновещания Украины" относительно программной политики и территории распространения. Соответствующее решение поддержал 231 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона № 2521 о внесении изменений в Закон Украины "О системе иновещания Украины" относительно программной политики и территории распространения имеет целью устранение факторов, которые негативно влияют на развитие и системы иновещания Украины.

По мнению авторов законопроекта, его положения устраняют факторы, которые негативно влияют на развитие иновещания в Украине, создаются условия для улучшения ситуации в части информирования украинской аудитории, находящегося на временно оккупированных территориях Украины, в районах, граничащих с временно оккупированной территорией, в приграничных районах, граничащих с территорией государства-агрессора, а также в приграничных районах, граничащих с территориями других стран, об общественно значимых событиях в Украине, официальную внутреннюю и внешнюю политику и позицию государства, деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Напомним, Министерство культуры, молодежи и спорта анонсировало запуск Государственного телеканала в феврале 2020 года для временно оккупированных территорий.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект, телеканал
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.