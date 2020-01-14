Рада одобрила проведение ряда парламентских слушаний

КИЕВ. 14 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла ряд проектов постановлений о проведении парламентских слушаний, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии приняли решение 25 марта 2020 в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины провести парламентские слушания на тему: “Проблемы исполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека”. Соответствующее решение поддержали 338 народных депутатов Украины.

Также нардепы приняли решение провести 12 февраля 2020 в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины парламентские слушания на тему: “Организация противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути их решения”. Соответствующее решение поддержали 344 народных депутатов Украины.

Кроме того, принято решение об одобрении рекомендации парламентских слушаний на тему: “Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения”. Кабмину до 1 июня 2020 надо проинформировать ВРУ о реализации рекомендаций парламентских слушаний. Соответствующее решение поддержали 320 народных депутатов Украины.

Нардепы также приняли решение об одобрении рекомендации парламентских слушаний на тему: “Приоритеты экологической политики Верховной Рады Украины на следующие пять лет”. Кабмину до 1 июля 2020 надо проинформировать ВРУ о реализации данных рекомендаций. Соответствующее решение поддержали 334 народных депутатов Украины.

Напомним, Председатель ВРУ Дмитрий Разумков предложил, чтобы в пятницу, 17 января, в час вопросов к правительству, министры отчитались о своих премии.