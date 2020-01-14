Нардепы проголосовали за ратификацию соглашений с четырьмя странами

КИЕВ. 14 января. УНН. Парламентарии проголосовали за ратификацию протоколов и соглашений между Украиной и Сингапуром, Грузией, Турцией и Бразилией, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии приняли в целом проект закона о ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов Украины.

Также приняли законопроект о ратификации протокола между Правительством Украины и Правительством Грузии о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Грузия о свободной торговле от 9 января 1995 года. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов Украины.

Кроме того, нардепы приняли проект закона о ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере развития между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики, это позволит реализовать положения соглашения и создаст организационно-правовые основы сотрудничества между странами по техническому и финансовому поставки товаров. Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов Украины.

Также нардепы приняли законопроект о ратификации Договора между Украиной и Федеративной Республикой Бразилия о взаимной правовой помощи и правовых отношениях по гражданским делам. Соответствующее решение поддержали 332 народных депутатов Украины.

Напомним, по инофрмации посла ЕС в Украине Матти Маасикас доля Европейского Союза в общем объеме торговли Украины выросла до 42% и продолжает увеличиваться.