Регистрация | Вход |
USD: 23,93 -0,0402  EUR: 26,62 0,0331 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 15 января 2020 02:33
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Во Франции опровергают передачу "чёрных ящиков": предварительно они поедут в Украину
Во Франции опровергают передачу "чёрных ящиков": предварительно они поедут в Украину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2820
Версия для печати

Палата представителей будет голосовать 15 января за передачу статей об импичменте Трампа в Сенат

Палата представителей будет голосовать 15 января за передачу статей об импичменте Трампа в Сенат

Нэнси Пелоси

КИЕВ. 15 января. УНН. Контролируемая демократами Палата представителей планирует 15 января провести голосование о том, передавать в Сенат статьи об импичменте президента Дональда Трампа, которые могут инициировать третий подобный процесс в истории США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Американский народ заслуживает правды, а Конституция требует суда", - заявила 14 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл, в свою очередь, заявил, что судебное разбирательство по импичменту президента Дональда Трампа может начаться 21 января.

Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 демократу Джо Байдену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские хакеры атаковали сайты Burisma в поисках компромата на Байдена

18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют злоупотребления властью и препятствовании работе Конгресса.

Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должно рассмотреть Сенат. Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате - у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост. В Белом доме заявили про убежденность Трампа в том, что Сенат его оправдает.

Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп, импичмент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.