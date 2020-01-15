Палата представителей будет голосовать 15 января за передачу статей об импичменте Трампа в Сенат

КИЕВ. 15 января. УНН. Контролируемая демократами Палата представителей планирует 15 января провести голосование о том, передавать в Сенат статьи об импичменте президента Дональда Трампа, которые могут инициировать третий подобный процесс в истории США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Американский народ заслуживает правды, а Конституция требует суда", - заявила 14 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл, в свою очередь, заявил, что судебное разбирательство по импичменту президента Дональда Трампа может начаться 21 января.

Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 демократу Джо Байдену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские хакеры атаковали сайты Burisma в поисках компромата на Байдена

18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют злоупотребления властью и препятствовании работе Конгресса.

Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должно рассмотреть Сенат. Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате - у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост. В Белом доме заявили про убежденность Трампа в том, что Сенат его оправдает.