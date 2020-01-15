Главы генштабов США и Украины провели переговоры в Брюсселе

КИЕВ. 15 января. УНН. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во вторник, 14 января, встретился в Брюсселе с начальником Генерального штаба Украины генерал-лейтенантом Русланом Хомчак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Как отмечается в заявлении пресс-службы Объединенного комитета начальников штабов, военачальники обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности в Европе.

В заявлении подчеркивается, что Украина является ключевым партнером для НАТО и играет важнейшую роль в поддержании мира и безопасности в Европе.

Генерал Милли прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании Военного комитета НАТО, которое проходит 14-15 января в штаб-квартире альянса.

Напомним, в ВСУ хотят проводить подготовку специалистов через дистанционное обучение.