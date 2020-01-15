По военной базе США к северу от Багдада провели ракетный обстрел

КИЕВ. 15 января. УНН. Иракская военная база Эт-Таджи к северу от Багдада, где находятся американские военнослужащие, подверглась во вторник ракетному обстрелу. Как сообщил телеканал Al Sumariya, обстрел велся из реактивных систем залпового огня. Согласно предварительным данным, получили ранения по меньшей мере трое иракцев, также базе нанесен материальный ущерб, передает УНН.

По информации телеканала, по военному объекту было выпущено восемь ракет, при этом половина из них разорвалась на территории самой базы, другие в ее окрестностях.

База Эт-Таджи находится в провинции Салах-эд-Дин и подвергалась обстрелу в начале января в ответ на налет ВВС США, выполнен 29 декабря прошлого года на лагерь шиитских формирований “Аль-Хашд аш-Шааб” в городе Эль-Каим близ границы с Сирией. Тогда, по данным телеканала, погибли 27 ополченцев.

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3 января в результате ракетной атаки ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты командующий силами “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани и заместитель командира “Аль-Хашд аш-Шааб” Абу Махди аль -Мухандис.

9 января один из шиитских лидеров шейх Кайс аль-Хазан заявил телеканалу Al Mayadeen, что ополченцы оставляют за собой право отомстить США за гибель своего командира аль-Мухандиса в случае, если американские войска в ближайшее время не покинут Ирак.

Иран в качестве акции возмездия за убийство Сулеймани нанес в ночь на 8 января ракетный удар по объектам в Ираке, которые использовали американские военные, — базе Айн-эль-Асад и аэропорта города Эрбиле.

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