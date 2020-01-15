Сенатор США: Трамп не уделяет должного внимания защите Украины от России
Элизабет Уоррен
КИЕВ. 15 января. УНН. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен утверждает, что президент США Дональд Трамп ставит собственные интересы выше необходимости помощи Украине в деле защиты от России. Соответствующее заявление политик сделала во время первых в нынешнем году общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года. Трансляцию из Университета Дрейка в Де-Мойне (штат Айова) вела телекомпания СNN, передает УНН.
“У нас на руках (готовится) судебный процесс в рамках процедуры импичмента (в Сенате Конгресса США). Я буду там, так как это моя прямая обязанность, — заявила Уоррен. — Этот судебный процесс продемонстрирует продажность нынешней администрации”.
“Речь здесь идет о том, что Дональд Трамп ставит себя самого превыше всего. Не американские интересы, не народ Соединенных Штатов, даже не помощь Украине в защите от России, — указала сенатор. — Он помогает только сам себе”.
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Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 демократу Джо Байдена.
18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
Теперь вопрос об устранении 45-го президента с должности должно рассмотреть Сенат. Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате — у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост. В Белом доме заявили про убежденность Трампа в том, что Сенат его оправдает.
Палата представителей будет голосовать, сегодня, 15 января по передаче статей об импичменте Трампа в Сенат.
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