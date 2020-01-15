Закон об электронной финансовой отчетности партий официально опубликован

КИЕВ. 15 января. УНН. Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции", предусматривающий электронную финансовую отчетность партий, официально опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 15 января, сообщает УНН.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 16 января.

Законом, как ожидается:

урегулируются вопросы деятельности политических партий, возникших в связи с применением закона "О политических партиях в Украине" на практике,

уменьшится функциональная нагрузка на представителей партий, ответственных за подготовку и представление финансовых отчетов партий в НАПК,

повысится эффективность осуществления НАПК своих контрольных полномочий в сфере финансирования политики,

будут созданы условия для внедрения эффективного независимого внешнего и внутрипартийного контроля за финансированием деятельности партий и использованием ими средств.

В частности, законом предусматривается замена "бумажной" финансовой отчетности партий электронной отчетностью.

После создания и запуска НАПК электронной системы отчетности, уполномоченные представители партий смогут заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн непосредственно на сайте НАПК и подавать их в НАПК средствами соответствующей электронной системы.

Напомним, нардепы приняли законопроект о противодействии политической коррупции 19 декабря. Президент подписал этот закон о переходе на электронную форму финотчетности партий 13 января.