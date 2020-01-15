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Опубликован закон о наказании за кнопкодавство

Опубликован закон о наказании за кнопкодавство

КИЕВ. 15 января. УНН. Закон об ответственности народных депутатов за неличное голосование официально опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 15 января, сообщает УНН.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 16 января.

Документ имеет целью обеспечить надлежащее выполнение народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования.

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады Украины по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях ВРУ.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, нардепы ввели уголовную ответственность за кнопкодавство 19 декабря. Президент подписал закон о наказании за кнопкодавство 13 января.

Источник: УНН
Теги: кнопкодавство, наказание, закон, уголовная ответственность
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