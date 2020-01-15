Регистрация | Вход |
USD: 23,93 -0,0402  EUR: 26,62 0,0331 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 15 января 2020 10:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4215
Версия для печати

Пристайко на два дня едет в Великобританию: с 4 коллегами обсудит падение самолета МАУ

Пристайко на два дня едет в Великобританию: с 4 коллегами обсудит падение самолета МАУ

Вадим Пристайко

КИЕВ. 15 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 15-16 января будет находиться с рабочим визитом в Великобритании. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.

"15-16 января 2020 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко находиться с рабочим визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В рамках визита министр, как отмечается, примет участие во встрече министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана с целью координации усилий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы самолета МАУ рейса PS 752 в Тегеране.

Добавим, Пристайко летит в Великобританию после визита в Сингапур.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, авиакатастрофа, МАУ, визит, Великобритания, Иран, Вадим Пристайко

В тексте упоминаются

Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.