Пристайко на два дня едет в Великобританию: с 4 коллегами обсудит падение самолета МАУ

КИЕВ. 15 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 15-16 января будет находиться с рабочим визитом в Великобритании. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.

"15-16 января 2020 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко находиться с рабочим визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В рамках визита министр, как отмечается, примет участие во встрече министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана с целью координации усилий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы самолета МАУ рейса PS 752 в Тегеране.

Добавим, Пристайко летит в Великобританию после визита в Сингапур.