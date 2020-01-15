Кабмин сегодня планирует согласовать выплаты родственникам жертв авиакатастрофы в Иране

КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров на заседании в среду, 15 января, собираются рассмотреть вопрос о выделении помощи родственникам жертв катастрофы пассажирского самолета МАУ в Иране. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.

Так, во время заседания планируется рассмотреть проект распоряжения Кабмина "О выделении средств для предоставления одноразовой денежной помощи семьям лиц, погибших в результате авиационной катастрофы, произошедшей 8 января 2020 года на территории Исламской Республики Иран". Докладчиком по этому вопросу указан министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Также в повестке дня - проекты распоряжений относительно деятельности НАК "Нафтогаз Украины"; финплана ГП "Полиграфический комбинат "Украина" на 2020 год. Кроме того, планируется рассмотрение вопроса перечня дорог, которые планируется строить, ремонтировать в 2020 году, и объемов финансирования этого из спецфонда госбюджета; перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года.

Стад запланированных к рассмотрению вопросов - проекты постановлений правительства: о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию; о ликвидации некоторых консультативных, совещательных и других вспомогательных органов, образованных Кабмином; о присвоении спецзваний начальствующего состава и соотношения между военными (специальными) званиями, классными чинами и специальными званиями ГБР и другие.

Кроме того, ожидается рассмотрение проектов законов об изменениях в ЗУ "О Кабинете Министров Украиниˮ по Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации; изменениях в УКУ относительно установления уголовной ответственности за вовлечение детей к участию в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований; изменениях в ЗУ "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование"; о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации и другие.

В повестке дня и согласование указов Президента, в частности, по выходу из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ, а также президентских распоряжений, в частности, о намерении Украины не становиться участником Соглашения о защите интересов государств рублевой зоны в случае введения отдельными государствами национальной валюты.

Также ожидается рассмотрение кадровых вопросов.

Напомним, ВР сегодня планирует рассмотреть вопрос децентрализации и игорного бизнеса.