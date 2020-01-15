Германия и Канада раскритиковали предложенные изменения в Конституцию относительно децентрализации

КИЕВ. 15 января. УНН. Посольство Федеративной Республики Германия в Украине, а также Посольство Канады в Украине подвергли критике предлагаемый законопроект №2598 об изменениях в Конституцию Украины по вопросу децентрализации. Об этом дипорганы сообщили на официальных страницах в Twitter, передает УНН.

"Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!", - написали в посольстве.

Сообщение посольства Германии поддержали также их коллеги из канадского представительства.

"Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту №2598, ограничивающие демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласований с принципами ECLSG", - говорится в сообщении посольства Канады в Украине.

Напомним, ВР сегодня планирует рассмотреть вопрос децентрализации и игорного бизнеса. Так, парламентарии планируют включить в повестку дня и рассмотреть законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти №2598.

В пояснительной записке говорится, что проект Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" направлен на децентрализацию власти и обновления конституционного регулирования осуществления местного самоуправления и организации административно-территориального устройства в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления.

Целью предлагаемых изменений является укрепление конституционно-правовых основ местного самоуправления, повышение эффективности системы местного самоуправления, способной обеспечить оптимальные условия для реализации прав и свобод человека на уровне общины, округа и области, содействие дальнейшему развитию форм непосредственной демократии и децентрализации власти, определения рациональной пространственной основы организации власти для обеспечения децентрализации, доступности и качества предоставления административных услуг, усиления способности и соответствия ответственности общин за свое развитие, создание предпосылок устойчивого развития территорий.