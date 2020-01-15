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Кабмин сегодня примет решение о компенсации родственникам жертв PS752 в Иране - Гончарук

Кабмин сегодня примет решение о компенсации родственникам жертв PS752 в Иране - Гончарук

КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров сегодня примет решение о выделении помощи родственникам жертв катастрофы пассажирского самолета МАУ рейса PS752 в Иране. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в начале заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы сегодня примем решение о выплате компенсаций семьям погибших во время катастрофы в Иране. Сегодня мы примем решение о выплате 200 тыс. каждой семье, и мы рассчитываем на то, что уже в течение недели они будут выплачены", - сказал Премьер.

Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. Среди погибших - всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.

Как сообщал УНН, также в повестке дня Камбини сегодня - рассмотрение кадровых вопросов.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, авиакатастрофа, Иран, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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