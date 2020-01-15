Норвегия передала пограничникам с ООС оборудование на более 1,5 миллиона гривен

КИЕВ. 15 января. УНН. В рамках реализации проекта международной технической помощи совместно с Правительством Королевства Норвегии вчера в Лисичанске состоялась передача оборудования для обнаружения радиоактивных и ядерных материалов, дозиметрии и дезактивации. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Во время мероприятия глава миссии Посольства Королевства Норвегии в Украине Фредерик Артур отметил, что важной целью этого проекта является укрепление потенциала пограничного ведомства в борьбе с незаконным перемещением источников ионизирующего излучения и ядерной контрабанды, а также подчеркнул, что правительство Норвегии и в дальнейшем готов оказывать помощь пограничникам во всех сферах, где это необходимо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в рамках проекта предоставлено дозиметры, спектрометры, информационные табло и систему дезактивации на общую сумму более 1,5 миллиона гривен.

"Все полученные объекты будут использоваться пограничниками в контрольных пунктах въезда-выезда во время проверки людей и грузов на наличие в них запрещенных для перемещения через линию разграничения опасных предметов и материалов. В частности специальные ядерные материалы, радиоактивные вещества различного характера и другие материалы, которые могут быть источниками ионизирующего излучения, а в случае применения противником оружия массового уничтожения - снижению степени заражения персонала и техники радиоактивными веществами", - сообщили в пресс-службе.

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