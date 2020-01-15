Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства - Гончарук

КИЕВ. 15 января. УНН. На заседании Правительства приняли решение о ликвидации 85 вспомогательных органов в структуре Кабмина, которые "потеряли свою актуальность". Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал на своем Telegram-канале, сообщает УНН.

"Правительство ликвидировало 85 вспомогательных органов Правительства, функционирование которых потеряло свою актуальность. Среди них - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают. Ранее мы провели полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Кабинета Министров Украины", - сообщил Гончарук.

Также он отметил, что в целом Правительством пока создано 264 вспомогательных органов.

Как сообщалось ранее в УНН, Кабмин сегодня примет решение о компенсации родственникам жертв PS752 в Иране - Гончарук.