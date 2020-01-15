Кабмин одобрил выход Украины из еще одного соглашения в рамках СНГ - нардеп

КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров на заседании в среду, 15 января, поддержал указ Президента Владимира Зеленского о выходе Украины из соглашения по созданию Совета руководителей финансовой разведки государств-участников СНГ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.

"Правительство поддержало указ Зеленского о выходе Украины из соглашения по созданию Совета руководителей финансовой разведки государств-участников СНГ", - отметил нардеп.

Добавим, в повестке дня Кабмина, кроме согласования указов Президента, в частности, по выходу из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ, есть президентские распоряжения, в частности, о намерении Украины не становиться участником Соглашения о защите интересов государств рублевой зоны в случае введения отдельными государствами национальной валюты.