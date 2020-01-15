Рухани призвал ВС Ирана извиниться за поведение после катастрофы самолета МАУ

КИЕВ. 15 января. УНН. Президент Ирана Хасан Рухани в среду, 15 января, заявил о необходимости изменений относительно того, как Иран вел себя после падения украинского авиалайнера рейса PS752 у Тегерана. Речь Рухани транслировало в среду государственное телевидение Ирана, передает корреспондент УНН.

"Все были шокированы, это действительно поразило, даже трудно было представить, что такой инцидент может произойти. В любом случае, они прислали команду, чтобы расследовать это все. Если произошла задержка в объявлении новости, они должны извиниться за это. Если их тон общения с людьми был неподходящим, вооруженные силы также должны извиниться за это", - сказал президент.

Рухани сказал, что "люди - наши хозяева, а мы - их слуги".

"Люди хотят, чтобы власть относилась к ним с искренностью, порядочностью и доверием", - сказал он в прямом эфире государственного телевидения.

Рухани также заявил, что вооруженные силы должны полностью объяснить, что произошло в авиакатастрофе.

Накануне Рухани заявил, что Иран накажет всех, кто несет ответственность за случайное сбивание украинского пассажирского самолета.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. Среди погибших - всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.