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Кабмин внес изменения по взысканию ЕСВ с предприятий - нардеп

Кабмин внес изменения по взысканию ЕСВ с предприятий - нардеп

КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров внес изменения по взысканию единого социального взноса с предприятий, ободрив взимать ЕСВ с тех, кто использует труд осужденных к ограничению или лишению свободы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.

"Кабмин постановил взымать единый социальный взнос с предприятий, учреждений и организаций и других юридических лиц, независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования, а также с физических лиц-предпринимателей, которые используют труд осужденных к ограничению или лишению свободы", - сообщил нардеп.

Напомним, как сообщал Гончаренко, Кабинет министров поддержал указ Президента Владимира Зеленского о выходе Украины из соглашения по созданию Совета руководителей финансовой разведки государств-участников СНГ.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, налоги
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