Регистрация | Вход |
USD: 24,03 0,0982  EUR: 26,69 0,0684 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 15 января 2020 14:52
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11340
Версия для печати

Правительство назначило новых ответственных за стандарты госязыка

Правительство назначило новых ответственных за стандарты госязыка

КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров назначил пятерых членов комиссии по стандартам государственного языка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.

Так, членами Национальной комиссии по стандартам государственного языка, по данным нардепа, стали:

  • Демская Орыся Марьяновна
  • Кравченко Людмила Александровна
  • Мазур Наталья Васильевна
  • Мазурик Данута Владимировна
  • Чернобров Юлия Анатольевна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство создало Национальную комиссию по стандартам государственного языка

Также среди кадровых решений, по словам Гончаренко, были приняты следующие:

  • Заместителем председателя Государственной службы по безопасности на транспорте стала Ставнийчук Екатерина Михайловна.
  • Заместителями председателя Национального агентства по вопросам государственной службы стали Шимко Наталья Николаевна и Дрощенко Елена Викторовна.
  • Заместителем председателя Государственной миграционной службы стал Донской Сергей Николаевич.
  • Заместителем председателя Государственной фискальной службы стал Титарчук Михаил Иванович.
  • Генеральным директором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения стал Микрюков Сергей Анатольевич.

Также сообщается, что Кабмин уволил с должности заместителя председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Бакала Валерия Алексеевича.

Кроме того, как указал Гончаренко, Кабмин отменил распоряжение о назначении Рубанки В. на должность главы правления ПАО "Национальная акционерная компания "Укрсветолизинг".

Напомним, правительство назначило новым председателем НАПК Александра Новикова.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, назначения, украинский язык
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram

Loading...
Loading...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.