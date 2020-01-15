КИЕВ. 15 января. УНН. Во время заседания кабинета министров в среду было принято решение об установлении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования. О соответствующем решении правительства сообщил в Telegram-канале Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.

“Правительство усиливает ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность. Соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду. Таким образом, мы устанавливаем уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования”, — написал Гончарук.

По его словам, преступление будет караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как сообщал УНН, ранее парламентарии приняли в целом законопроект № 0887 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за половые преступления.