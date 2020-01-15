Нардепы приняли законопроект Зеленского об организации деятельности Верховного Суда

КИЕВ. 15 января. УНН. Парламентарии приняли в целом законопроект №2314 относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке для урегулирования организации деятельности Верховного Суда, представленный и определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный. Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №2314 о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке предусматривает комплексное урегулирование вопросов организации деятельности Верховного Суда.

В частности, законопроект регулирует вопросы порядка рассмотрения отвода судьи, порядок подачи жалоб или ходатайств, подаваемых на стадии исполнения судебного решения, а также порядка закрытия дел и оставление заявления без рассмотрения.

Также расширяется право суда на отказ в открытии кассационного производства в случае, если правильность применения норм законодательства не вызывает сомнений.

По словам авторов законопроекта, его принятие необходимо для выполнения Верховным Судом основной своей задачи - обеспечения единства и постоянства судебной практики. Кроме того, законопроект имеет целью сбалансирование нагрузки делами между различными юрисдикциями и будет способствовать быстрому рассмотрению дел.

Напомним, 15 октября народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом президентский законопроект №1008, который предусматривает значительное сокращение количества судей Верховного Суда.