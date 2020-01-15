Рада завершила заседание не рассмотрев децентрализацию и игорный бизнес

КИЕВ. 15 января. УНН. Верховная Рада Украины завершила утреннее заседание так и не рассмотрев законопроекты по децентрализации и легализации игорного бизнеса, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии завершили утреннее заседание, не рассмотрев законопроект о децентрализации власти № 2598, даже не голосовав за его включение в повестку дня. Также парламентарии не дошли до рассмотрения законопроектов о легализации игорного бизнеса № 2285-д, 2285-8, 2285-9, 2285-10.

На утреннем заседании нардепы приняли только два законопроекта: о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым временно освобождает операции по закупке медицинских товаров за средства государственного бюджета от налогообложения налогом на добавленную стоимость № 2539 и законопроект № 2314 относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке для урегулирования организации деятельности Верховного суда, представленный и определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.

Напомним, парламентарии 19 декабря 2019 года провалили голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса.

После чего Президент Украины Владимир Зеленский заявил о закрытии всех игорных залов на территории Украины.

За один день в Украине закрыли более 5,3 тысячи нелегальных игровых залов.