Кабмин принял постановление о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией

КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял постановление о военном сотрудничестве Украины с Саудовской Аравией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.

"Правительство приняло постановление о сотрудничестве в военной сфере с Саудовской Аравией", - сообщил Гончаренко.

Напомним, Президент Зеленский согласовал состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества.

Так, согласно указу, возглавит комиссию заместитель министра обороны Украины, председатель Комиссии Александр Полищук. Заместителем председателя Комиссии назначен заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.