Новый глава НАПК анонсировал полную автоматизацию проверки деклараций
Александр Новиков
КИЕВ. 15 января. УНН. Новый председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков считает своей целью на посту полную автоматизацию проверки деклараций и наладить эффективное сотрудничество с Государственным бюро расследований. Об этом он сообщил во время представления в Кабмине, передает корреспондент УНН.
"(Целью - ред.) вижу полную автоматизацию проверок деклараций, как того требует общество, как того требует правительство и наши международные обязательства. Это все судьи, прокуроры, фактически, члены правительства, главы администраций, районных советов, областных советов. То есть фактически те люди, которые принимают основные решения в этой стране. По результатам данной работы мы наладим эффективное сотрудничество с ГБР по обеспечению неотвратимости уголовной и иной ответственности за совершение коррупционных преступлений", - рассказал Новиков.
Так, по его мнению, главные шаги - это информатизация государственного управления, что обеспечит прозрачность взаимодействия государства с гражданами и бизнесом, а также отсутствие прямого взаимодействия с госслужащими, что также является важным элементом обеспечения добропорядочности госслужбы.
Напомним, Кабинет министров назначил новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции победителя в открытом конкурсе на должность - Александра Новикова.
Во время представления в Кабмине Новиков рассказал, что планирует сделать в должности - в частности, утвердить антикоррупционную стратегию.