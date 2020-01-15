На сайте Кабмина ежемесячно будет публиковаться информация о доходах топ-чиновников

КИЕВ. 15 января. УНН. Доход украинских министров и их заместителей ежемесячно будет публиковаться на сайте правительства. Об этом сказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на брифинге по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Третий тезис, который я хотел бы обсудить - это новость. Собственно, мы вдруг осознали, что Кабинет Министров в постоянной переписке со всеми СМИ в отношении доходов, премий, по надбавок тех или иных должностных лиц. Мы решили сделать простую штуку, мы будем просто официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают наши топ-чиновники. Это не является секретной информацией", - заявил Дубилет.

По словам министра, это является еще одним шагом к тому, чтобы стать более прозрачными перед обществом.

"На сайте Кабинета Министров будет публиковаться ежемесячно тот доход, который получают министры и заместители для того, чтобы не было этой игры", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал повышение внимания к заработным платам чиновников Кабмина, назвав повышение зарплат способом преодоление коррупции.