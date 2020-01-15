Регистрация | Вход |
USD: 24,03 0,0982  EUR: 26,69 0,0684 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 15 января 2020 16:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
19845
Версия для печати

Данные переписи населения обнародуют на следующей неделе - Дубилет

Данные переписи населения обнародуют на следующей неделе - Дубилет

КИЕВ. 15 января. УНН. Данные электронной переписи населения Украины должны быть обнародованы на следующей неделе. Об этом сказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на брифинге по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Надеюсь, мы... с вами поделимся на этой или максимум на следующей неделе. Мы установили фактически численность населения в Украине. Мы использовали несколько методик, они дали примерно одинаковый результат, и мы видим, что на следующей неделе, я надеюсь, мы сможем поделиться первыми результатами", - сказал Дубилет.

Министр отметил, что, по его мнению, "традиционную перепись проводить не нужно".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Социологи призвали правительство не отказываться от переписи населения

"Это лишние деньги, лишние расходы из бюджета, которые приносят очень спорный результат. Мы провели тестовую, пилотную перепись в районе Киева. Там мы покажем результаты, они довольно потрясающие, по тому количеству людей, которые просто не открывают двери", - сообщил он.

Напомним, изначально в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год на проведение запланированной общенациональной переписи населения предусмотрели более 3 млрд грн. После чего Кабмин Украины согласовал срок для проведения следующей переписи населения Украины.

В то же время министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что планирует провести электронную перепись населения, что позволит сэкономить 2-3 млрд грн. На что отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета относительно плана сэкономить на переписи населения.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, население, Дмитрий Дубилет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.