Данные переписи населения обнародуют на следующей неделе - Дубилет

КИЕВ. 15 января. УНН. Данные электронной переписи населения Украины должны быть обнародованы на следующей неделе. Об этом сказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на брифинге по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Надеюсь, мы... с вами поделимся на этой или максимум на следующей неделе. Мы установили фактически численность населения в Украине. Мы использовали несколько методик, они дали примерно одинаковый результат, и мы видим, что на следующей неделе, я надеюсь, мы сможем поделиться первыми результатами", - сказал Дубилет.

Министр отметил, что, по его мнению, "традиционную перепись проводить не нужно".

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"Это лишние деньги, лишние расходы из бюджета, которые приносят очень спорный результат. Мы провели тестовую, пилотную перепись в районе Киева. Там мы покажем результаты, они довольно потрясающие, по тому количеству людей, которые просто не открывают двери", - сообщил он.

Напомним, изначально в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год на проведение запланированной общенациональной переписи населения предусмотрели более 3 млрд грн. После чего Кабмин Украины согласовал срок для проведения следующей переписи населения Украины.

В то же время министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что планирует провести электронную перепись населения, что позволит сэкономить 2-3 млрд грн. На что отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета относительно плана сэкономить на переписи населения.



