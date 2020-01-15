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В правительстве назвали средние зарплаты министров

В правительстве назвали средние зарплаты министров

Дмитрий Дубилет

КИЕВ. 15 января. УНН. Средний доход украинских министров составляет 40-80 тысяч гривен в месяц. Об этом сказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на брифинге по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Сейчас средний доход министров составляет от 40 до 80 тысяч грн в месяц, в зависимости от министра. Есть отдельные случаи. У меня например нулевые надбавки к премии, у меня на руки вышло около 12 тыс., если не ошибаюсь", - сказал министр.

Он заявил, что в правительстве еще будут дискуссии вокруг того, какой доход считать приемлемым.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам Дубилета, зарплаты украинских министров выдаются очень высокими, потому что это доход, который им должен был быть выплачен за 3-4 месяца работы.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Кабмин, Дмитрий Дубилет

В тексте упоминаются

Дубилет Дмитрий
Дубилет Дмитрий
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