В Иране уже идентифицировали несколько погибших в авиакатастрофе украинцев - Зеленский

КИЕВ. 15 января. УНН. В Иране идентифицировано несколько украинцев, погибших в авиакатастрофе под Тегераном. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с родственниками погибших, передает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

Глава государства сообщил, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину.

"Сейчас несколько наших граждан идентифицировано", - сказал Владимир Зеленский.

Отмечается, что Президент Владимир Зеленский встретился с родственниками украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран.

Напомним, тела погибших украинский планируют доставить в Киев 19 января.

Как сообщалось в УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. Среди погибших - 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.