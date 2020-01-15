Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск

КИЕВ. 15 января. УНН. Бывшего народного депутата Дениса Дзензерского, которого подозревают в недекларировании 4,7 млрд грн финансовых обязательств, объявлен в национальный розыск по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на розыскные учеты Министерства внутренних дел.

Так, отмечается, что Денис Дзензерский исчез из поля зрения правоохранительных органов 5 декабря 2019 года. Его обвиняют по ч.1 ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации). Также сообщается, что мера пресечения к Дзензерскому не применялась.

Напомним, Специализированное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему народному депутату Денису Дзензерскому в декларировании недостоверной информации на сумму более 4,7 млрд гривен финансовых обязательств.