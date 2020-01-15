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Апелляционная палата ВАКС оставила Грымчака под стражей

Апелляционная палата ВАКС оставила Грымчака под стражей

Юрий Грымчак

КИЕВ. 15 января. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

“Апелляционная палата оставила в силе решение о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд продлил арест бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку до 14 февраля и определен залог в размере 1999761 грн.

Как сообщалось, ВАКС уменьшил размер залога для Грымчака почти на 4 млн грн.

Напомним, ВАКС отпустил фигуранта дела Грымчака под домашний арест.

Как сообщал УНН, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество). В НАБУ сообщали, что задержали чиновников “на горячем” во время получения части средств в размере 480 тыс. долл.

По данным следствия, указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина
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