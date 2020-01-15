Хомчак обсудил вопросы международной безопасности с главнокомандующим НАТО в Европе

КИЕВ. 15 января. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обсудил вопросы международной и региональной безопасности на встрече с Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

“15 января, в рамках визита в штаб-квартиру НАТО начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел встречу с Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом”, — говорится в сообщении.

Стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также текущую ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

“Хотел бы выразить искреннюю благодарность за всестороннюю поддержку, которую военные Альянса предоставляют украинской армии в укреплении ее оперативных возможностей, внедрении современных стандартов и безусловно — в борьбе с российской агрессией”, — отметил генерал-полковник Руслан Хомчак.

Напомним, накануне в Брюсселе начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

Во время участия в заседаниях Военного комитета НАТО генерал-полковник Руслан Хомчак встретился с начальником Штаба национальной обороны Вооруженных Сил Канады генералом Джонатаном Вэнсом. Украинская и канадская стороны обсудили вопросы дальнейшего военного сотрудничества и стратегического партнерства в военной сфере, в частности относительно проведения подготовки канадскими инструкторами личного состава ВС Украины в рамках операции “ЮНИФАЕР”.

В рамках визита начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел встречу с начальником штаба Стратегического командования НАТО по операциям генералом Маркусом Кнейпом (ФРГ).

Добавим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что российская сторона систематически нарушает ряд договоренностей по ликвидации ракет малой и средней дальности, подталкивает страны НАТО реагировать на это соответствующим образом.