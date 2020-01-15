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G7 выразила поддержку реформы Офиса Генпрокурора

G7 выразила поддержку реформы Офиса Генпрокурора

КИЕВ. 15 января. УНН. Послы стран “Большой семерки” (G7) выразила поддержку реформы Офиса Генпрокурора. Об этом говорится в сообщении официального Twitter-аккаунта председательства США в “Группе поддержки” послов G7 в Украине, передает УНН.

“США имеют честь возглавлять группу послов стран G7 в Украине в 2020 году! Во время первой нынешней встречи послы стран G7 встретились с Генеральным прокурором Рябошапкой и выразили прочную поддержку реформы Офиса Генерального прокурора, которая продвигает верховенство права в Украине”, — сказано в сообщении.

Напомним, в соответствии с приказом Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, со 2 января 2020 году на смену Генеральной прокуратуре пришел Офис Генерального прокурора.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина, G7
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