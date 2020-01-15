Освобожденный из плена журналист Асеев передал Зеленскому списки пленных для будущего обмена

КИЕВ. 15 января. УНН. Освобожденный в декабре украинский журналист Станислав Асеев, который два с половиной года находился в плену "ДНР", передал Gрезиденту Украины Владимиру Зеленскому в ходе личной встречи список тех, кто все еще содержится в тюрьмах оккупации. Об этом Асеев рассказал в интервью DT.UA , передает УНН.

"Разговор с Gрезидентом касался в основном Донбасса. Но так как мы не обсуждали, какие вещи можно сделать публичными, могу рассказать только о некоторых деталях", - сообщил Асеев.

По его словам, Gрезидент Украины уже получил списки людей, которые находятся в тюрьмах оккупации.

"Эти списки результаты совместной работы людей, которые вернулись из плена. Мы cвели в общий список все данные, которые известны. Это реальные люди, они живы, мы их видели, и они находятся в разных местах так называемой пенитенциарной системы Донецка и Макеевки. Это был первый и главный вопрос", - отметил журналист.

По просьбе журналиста уточнить количество людей, попавших в эти списки, Станислав Асеев отвечать не стал: "Количество людей я все-таки сейчас озвучивать не буду потому, что это явно не все люди, которые там находятся. Но мы все в разное время сидели в разных местах, и видели разных людей. Поэтому свели все, что у нас было".

По словам Асеева, "сегодня у тех людей, которые влияют на процессы обмена, есть осторожная надежда на то, что в ближайшем будущем состоится следующий обмен".

Отмечается, что в списки попали гражданские, которых обвиняют в терроризме, шпионаже и экстремизме.

"Так как мы пересекались в основном с мужчинами, женщины сидят в отдельных камерах, то подавляющее большинство в списках - мужчины", - уточнил Асеев.

Журналист также видит проблему в качестве бывших обменных списков, так как в числе освобожденных 29 декабря 2019 года оказались те, кто там априори не мог быть.

По словам Асеева, в предыдущих обменных списках были люди, которые непосредственно принимали участие в том, что происходило в донецкой тюрьме, известной под названием "Изоляция".

"Такие люди были и в предыдущих обменах и в этом, и они все еще на свободе", - отметил он.

"Положительный момент в том, что, по словам Президента, СБУ уже работает по ним. Также Президент сказал, что, возможно, чтобы такие ошибки не повторялись, такие люди как я перед обменом должны просматривать списки. И даже визуально отсеивать тех, кто сотрудничал с оккупационной администрацией, либо через свои личные садистские наклонности участвовал в издевательствах и пытках. На самом деле, отследить, кто попадает в обмен очень сложно и здесь играет роль множество факторов. И корректировать такие списки действительно возможно только на финальном этапе", - резюмирует Асеев.

"В целом, я увидел перед собой абсолютно уставшего и искреннего человека ... Человеческое участие всегда поддерживает. Но Президент настолько непосредственный человек, он буквально предложил мне деньги чуть ли не с кошелька", - добавил он.

Напомним, летом 2017 года донецкий журналист Станислав Асеев исчез. Позже стало известно, что Асеев находился у боевиков.

Как сообщал УНН, 22 октября "Верховный суд Донецкой народной республики" осудил украинского журналиста и блогера Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы.

При обмене 29 декабря украинский журналист Станислав Асеев вернулся на подконтрольную территорию.