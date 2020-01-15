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Освобожденный из плена журналист Асеев передал Зеленскому списки пленных для будущего обмена

Освобожденный из плена журналист Асеев передал Зеленскому списки пленных для будущего обмена

Станислав Асеев

КИЕВ. 15 января. УНН. Освобожденный в декабре украинский журналист Станислав Асеев, который два с половиной года находился в плену "ДНР", передал Gрезиденту Украины Владимиру Зеленскому в ходе личной встречи список тех, кто все еще содержится в тюрьмах оккупации. Об этом Асеев рассказал в интервью DT.UA , передает УНН.

"Разговор с Gрезидентом касался в основном Донбасса. Но так как мы не обсуждали, какие вещи можно сделать публичными, могу рассказать только о некоторых деталях", - сообщил Асеев.

По его словам, Gрезидент Украины уже получил списки людей, которые находятся в тюрьмах оккупации.

"Эти списки результаты совместной работы людей, которые вернулись из плена. Мы cвели в общий список все данные, которые известны. Это реальные люди, они живы, мы их видели, и они находятся в разных местах так называемой пенитенциарной системы Донецка и Макеевки. Это был первый и главный вопрос", - отметил журналист.

По просьбе журналиста уточнить количество людей, попавших в эти списки, Станислав Асеев отвечать не стал: "Количество людей я все-таки сейчас озвучивать не буду потому, что это явно не все люди, которые там находятся. Но мы все в разное время сидели в разных местах, и видели разных людей. Поэтому свели все, что у нас было".

По словам Асеева, "сегодня у тех людей, которые влияют на процессы обмена, есть осторожная надежда на то, что в ближайшем будущем состоится следующий обмен".

Отмечается, что в списки попали гражданские, которых обвиняют в терроризме, шпионаже и экстремизме.

"Так как мы пересекались в основном с мужчинами, женщины сидят в отдельных камерах, то подавляющее большинство в списках - мужчины", - уточнил Асеев.

Журналист также видит проблему в качестве бывших обменных списков, так как в числе освобожденных 29 декабря 2019 года оказались те, кто там априори не мог быть.

По словам Асеева, в предыдущих обменных списках были люди, которые непосредственно принимали участие в том, что происходило в донецкой тюрьме, известной под названием "Изоляция".

"Такие люди были и в предыдущих обменах и в этом, и они все еще на свободе", - отметил он.

"Положительный момент в том, что, по словам Президента, СБУ уже работает по ним. Также Президент сказал, что, возможно, чтобы такие ошибки не повторялись, такие люди как я перед обменом должны просматривать списки. И даже визуально отсеивать тех, кто сотрудничал с оккупационной администрацией, либо через свои личные садистские наклонности участвовал в издевательствах и пытках. На самом деле, отследить, кто попадает в обмен очень сложно и здесь играет роль множество факторов. И корректировать такие списки действительно возможно только на финальном этапе", - резюмирует Асеев.

"В целом, я увидел перед собой абсолютно уставшего и искреннего человека ... Человеческое участие всегда поддерживает. Но Президент настолько непосредственный человек, он буквально предложил мне деньги чуть ли не с кошелька", - добавил он.

Напомним, летом 2017 года донецкий журналист Станислав Асеев исчез. Позже стало известно, что Асеев находился у боевиков.

Как сообщал УНН, 22 октября "Верховный суд Донецкой народной республики" осудил украинского журналиста и блогера Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы.

При обмене 29 декабря украинский журналист Станислав Асеев вернулся на подконтрольную территорию.

Источник: УНН
Теги: Украина, обмен, Президент, Владимир Зеленский
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