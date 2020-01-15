"Слуги народа" на заседании фракции обсуждают запись разговора Гончарука: подробности

КИЕВ. 15 января. УНН. На заседании фракции "Слуг народа", которая проходит сегодня с 19:00, обсуждают запись разговора Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, где он называет себя "полным профаном" в экономике. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Отвечая на вопрос, будут ли обсуждать на заседании фракции выложена запись разговора Гончарука, она ответила: "Обсуждаем".

Также нардеп добавила, что фракция еще не решала вопрос, будут ли они выдвигать по инциденту какое-то заявление.

Добавим, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский также сообщил, что запись стала темой для обсуждения на заседании фракции "Слуга народа".

По его словам, Алексей Гончарук должен быть отправлен в отставку. Но законных оснований для этого нет - у премьера годовой иммунитет.

"Поэтому, после оскорблений в адрес Президента ... должен написать заявление сам", - резюмировал Дубинский.

Напомним, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, премьера Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Как сообщал УНН, на заседание фракции Гончарук так и не приехал. По словам Дубинского, премьер поехал в Офис Президента.