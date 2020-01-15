Украина готова принимать полноценное участие в системе закупок НАТО - Кулеба

КИЕВ. 15 января. УНН. Украина активизировала усилия, чтобы присоединиться к услугам и партнерству Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency - NSPA). Так Украина будет иметь полноценный доступ к системе закупок Альянса. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире альянса в Брюсселе на встречах с руководством НАТО украинской делегации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Система закупок Агентства НАТО по поддержке и поставке - это своеобразный натовский ProZorro. Мы убеждены, что участие Украины в этой системе сделает сильнее и Украину, и НАТО. Это вписывается в логику действий правительства по созданию новых возможностей для украинских экспортеров. По сути, речь идет о евроатлантической интеграции украинской оборонной промышленности", - отметил вице-премьер.

Кулеба объяснил, что таким образом Украина сможет полноценно интегрироваться в систему закупок альянса. Кроме того, украинские производители смогут участвовать в тендерах НАТО и продавать свою продукцию иностранным заказчикам, а также приближаться к стандартам Альянса.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди обратилась к высокопоставленным лицам Альянса с просьбой отправить в Украину специалистов для проведения консультаций по пользованию системой закупок, которую использует NSPA.

"Мы планируем провести в феврале-марте 2020 года семинар с представителями украинской оборонной промышленности о порядке бесплатной регистрации украинских предприятий в электронном каталоге NSPA для производителей оборонной продукции", - пояснила Светлана Панаиотиди.

Заместитель министра пояснила, что в настоящее время комплексная трансформация и масштабные реформы оборонно-промышленного комплекса Украины открывают новые возможности для производителей. Она также предложила организовать выставку возможностей и достижений отдельных предприятий оборонной промышленности Украины в штаб-квартире НАТО в 2020 году.

"Такая мера, с одной стороны, будет способствовать повышению уровня осведомленности сообщества НАТО о потенциале оборонно-промышленного комплекса Украины, с другой - увеличит шансы привлечения отечественных предприятий к выполнению контрактов для нужд Альянса", - отметила Светлана Панаиотиди.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обсудил вопросы международной и региональной безопасности на встрече с Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом.