В России суд отклонил почти все вопросы к свидетелю обвинения по "делу Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 15 января. УНН. Южный окружной военный суд российского Ростова-на-Дону отклонил “практически все вопросы” адвоката Эдема Семедляева, которые он ставил свидетелю обвинения во втором бахчисарайском “деле Хизб ут-Тахрир”. Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии, информирует УНН.

По его словам, допрос оперативного сотрудника ФСБ России, по инициативе которого открыли это уголовное дело, проходит уже в течение десяти заседаний.

“Сегодня мы продолжили допрашивать оперативного сотрудника ФСБ Артыкбаева Николая Максадовича. Это уже 10-е судебное заседание, в котором мы допрашиваем этого свидетеля. Сегодня очередь задавать вопросы дошла и до меня, но судья снял практически все вопросы, которые я ставил”, — рассказал Семедляев.

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Он также пояснил, если судья не снимает вопроса, то свидетель обвинения, скорее всего, говорит, что он не помнит те или иные факты, или же говорит, что “информация является государственной тайной”, и он так “избегает ответов на вопрос”.

Накануне сторона защиты заявила два отвода судьи и около 30 возражений на действия суда во втором бахчисарайском “деле Хизб ут-Тахрир”.

15 ноября 2019 года Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу второе бахчисарайское “дело Хизб ут-Тахрир”.

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В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и оккупированном ею Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора “Крымской солидарности” Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилов. Обвинения против них привлекли к бахчисарайскому “делу Хизб ут-Тахрир”.