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Сегодня в Минске пройдет первая встреча контактной группы в 2020 году

Сегодня в Минске пройдет первая встреча контактной группы в 2020 году

КИЕВ. 16 января. УНН. Первая встреча трехсторонней контактной группы в 2020 году состоится сегодня в Минске. Во время этого заседания, в частности, впервые примет участие новый спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдика, пишет УНН.

Грау возглавит переговоры по реализации решений, достигнутых 9 декабря в Париже на саммите “нормандской четверки”. Тогда лидеры Украины, Германии, Франции и России поставили перед собой ряд конкретных задач с четкими сроками, чтобы ситуация на Донбассе была как можно скорее урегулирована.

За этот месяц, прошедший с момента парижской встречи, была решена одна из поставленных целей — был проведен масштабный обмен пленными по формуле “всех установленных на всех установленных”. Тогда, 29 декабря, из ОРДЛО на подконтрольную Украины территорию вернулось 76 удерживаемых лиц.

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В этот раз на повестке дня по-прежнему остаются вопросы безопасности. Участники “нормандского саммита” ранее рекомендовали объявить до конца декабря новое перемирие с целью достижения устойчивого бессрочного режима прекращения огня на Донбассе, однако боевики продолжают совершать обстрелы на Донбассе.

Прошлая встреча ТКГ в Минске прошла 18 декабря.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Минск, договор
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