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С сегодняшнего дня вся реклама в Украине должна быть государственным языком

С сегодняшнего дня вся реклама в Украине должна быть государственным языком

КИЕВ. 16 января. УНН. С сегодняшнего дня вся реклама в Украине должна быть выполнена на государственном языке. Соответствующая статья закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступает в силу 16 января, передает УНН.

Так, 16 января 2020 года, через шесть месяцев со дня вступления в силу ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", вступают в силу нормы статьи 32 этого закона. Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы.

Согласно изменениям, предусмотренным в законе, по данным пресс-службы ВР:

  • вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке;
  • телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающие на одном или нескольких официальных языках Евросоюза, наряду с государственным языком, могут размещать рекламу официальными языками ЕС;
  • печатные СМИ, издаваемые на одном из официальных языков ЕС, могут размещать рекламу на этом же языке;
  • нарушение этих положений влечет за собой административный штраф в размере 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 гривен). Если нарушение совершено впервые, то может быть просто предупреждение.

Напомним, 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон о языке.

Источник: УНН
Теги: реклама, украинский язык, закон
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