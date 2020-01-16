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В Atlantic Council проанализировали новогоднюю речь Зеленского

В Atlantic Council проанализировали новогоднюю речь Зеленского

Владимир Зеленский

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своём новогоднем обращении косвенно бросил вызов "патриотическим" общественным деятелям страны. Такое мнение высказали аналитики Atlantic Council в своём блоге, передаёт УНН.

"Нестандартное и нюансированное новогоднее обращение Президента Украины Владимира Зеленского к нации стало одним из самых значимых выступлений в его молодой политической карьере. Он использовал эту возможность, чтобы изложить свое видение инклюзивной украинской национальной идентичности, преодолевая барьеры - языковые, этнические и памяти, которые так часто делили украинцев с момента обретения страной независимости в 1991 году", - считают аналитики.

По их словам, главным посланием Зеленского была необходимость национального единства. Он призвал аудиторию задуматься о том, что значит быть украинцем сегодня, предложив им сосредоточиться на том, что объединяет, а не разделяет украинцев.

"Критики Зеленского ухватились за его попытки принизить символическое значение названий улиц и памятников, чтобы изобразить его равнодушным или даже враждебным по отношению к украинским национальным ценностям. На самом деле Зеленский намекал на необходимость такта в отношении темпов изменений в этих чувствительных сферах", - говорится в анализе.

В Atlantic Council считают, что своей речью Зеленский пытался сформулировать подход к украинской национальной идентичности, который был бы и прагматичным, и фундаментально европейским.

"Главной целью новогодней речи Зеленского… был призыв к консолидации инклюзивной политической нации. Для этого Зеленский подчеркнул необходимость терпения и доброй воли. Особенно это касается, по его словам, вопросов языка и исторической памяти. Критики расценили это как нападение на процессы украинизации и декоммунизации, которые доминировали в дебатах о национальной идентичности после Революции достоинства в 2014 году и начала российской агрессии. Фактически, украинский Президент косвенно бросил вызов "патриотическим" общественным деятелям страны, чтобы они вышли из своей зоны комфорта и занялись сложной задачей государственного строительства, которая стоит перед сегодняшней Украиной", - считают авторы блога.

Аналитики уверенны, что новогодняя речь Зеленского была смелым шагом, резонируя с миллионами избирателей, которые привели его к власти, и в то же время противодействуя тем, кто и без того критично относился к его "умеренности в свете существующей российской угрозы, стоящей перед страной".

Как сообщал УНН, в приветственном обращении к украинцам вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским соотечественников приветствовали звезды и политики, в частности, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, первый президент Украины Леонид Кравчук, артисты Тина Кароль, Надежда Матвиенко и другие. 

Источник: УНН
Теги: Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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