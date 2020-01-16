Запрет для россиян, к 4 млрд грн в бюджет: в Раде обсуждают игорный бизнес

КИЕВ. 16 января. УНН. В Верховной Раде Украины во время пленарного заседания начали обсуждение законопроекта о легализации игорного бизнеса. Законопроект, после доработки, предусматривает запрет на ведение игорного бизнеса в Украине юридическими лицами страны-агрессора и поступление в бюджет за первый год в 4 млрд грн. Об этом во время обсуждения законопроекта, заявил глава подкомитета по вопросам организации и налогообложения игорного бизнеса комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк, передает корреспондент УНН.

"Эта редакция законопроекта является оптимальной с точки зрения интересов государства, граждан и бизнеса. Мы вводим принцип ответственной игры и позволяем играть только после 21 года. Таким образом четко регламентирует ответственность бизнеса за провокацию и содействие игровой зависимости", - сказал Марусяк.

По его словам, вводится уголовная ответственность за проведение азартных игр без лицензии, будут введены ограничения на расположение игорных заведений на улицах городов, залы игровых автоматов будут только в отелях категории 3,4,5 звезд.

"Запрещаем вести игорный бизнес юридическим лицам, конечный владелец которых являются резиденты государства-агрессора. Финансовая сторона - в бюджет от игорного бизнеса, по нашим подсчетам, поступит в первый год от 2,5 до 4 млрд грн, которые пойдут на поддержку медицины, культуры и спорта", - подытожил Марусяк.

Как УНН сообщал ранее, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать в первом чтении законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Напомним, парламентарии 19 декабря 2019 года провалили голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса.

После чего Президент Украины Владимир Зеленский заявил о закрытии всех игорных залов на территории Украины.

За один день в Украине закрыли более 5,3 тысячи нелегальных игровых залов.