Регистрация | Вход |
USD: 24,03 0,0982  EUR: 26,69 0,0684 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 16 января 2020 13:57
Получить тестовый доступ
Утреннее заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8130
Версия для печати

Гончарук назвал два приоритета правительства в финансовом секторе

Гончарук назвал два приоритета правительства в финансовом секторе

Алексей Гончарук

КИЕВ. 16 января. УНН. Два главных приоритета украинского правительства в финансовом секторе пока - это дешевый кредитный ресурс и доступность финансовых услуг. Об этом во время ежегодной встречи с клиентами и партнерами Национального банка сказал премьер-министр Алексей Гончарук, ссылаясь на оценку правительства, передает корреспондент УНН.

"Если мы говорим о финансовом секторе, то есть то, что ближе всего нас объединяет с Национальным банком, у нас приоритеты два... Дешевый кредитный ресурс для правительства - это приоритет номер один. Второй приоритет, возможно не менее важный, это - доступность финансовых услуг", - сказал премьер.

По его словам, в Украине слишком большая часть наших сограждан вообще исключена из банковской системы.

"Они вообще не понимают, что такое финансовые услуги. То есть увеличить рынок, привлечь максимальное количество людей к этому рынку - это задача номер два", - отметил Гончарук.

Как сообщалось ранее в УНН, Нацбанк назвал 5 целей Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, финансы, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram

Loading...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.