Гончарук назвал два приоритета правительства в финансовом секторе

КИЕВ. 16 января. УНН. Два главных приоритета украинского правительства в финансовом секторе пока - это дешевый кредитный ресурс и доступность финансовых услуг. Об этом во время ежегодной встречи с клиентами и партнерами Национального банка сказал премьер-министр Алексей Гончарук, ссылаясь на оценку правительства, передает корреспондент УНН.

"Если мы говорим о финансовом секторе, то есть то, что ближе всего нас объединяет с Национальным банком, у нас приоритеты два... Дешевый кредитный ресурс для правительства - это приоритет номер один. Второй приоритет, возможно не менее важный, это - доступность финансовых услуг", - сказал премьер.

По его словам, в Украине слишком большая часть наших сограждан вообще исключена из банковской системы.

"Они вообще не понимают, что такое финансовые услуги. То есть увеличить рынок, привлечь максимальное количество людей к этому рынку - это задача номер два", - отметил Гончарук.

Как сообщалось ранее в УНН, Нацбанк назвал 5 целей Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года.