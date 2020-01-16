Арахамия рассказал, как будет работать реестр игроманов

КИЕВ. 16 января. УНН. В законопроекте о легализации игорного бизнеса предусмотрено реестр игроманов, в который человека можно внести тремя способами. Об этом в кулуарах Рады сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Там (законопроекте о легализации игорного бизнеса - ред.) предусмотрен реестр лудоманов (игроманов, - ред.). В него можно попасть тремя путями: туда человека может внести само заведение, это может человек добровольно сделать или члены его семьи. Часть средств, которые будут идти из этих лицензий (на казино, - ред.) будут идти на борьбу с лудоманией с точки зрения, как болезни, профилактики лудомании с точки зрения, как пропаганды", - отметил он.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2285-д (альтернативный №2285) о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.