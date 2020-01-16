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Войти в игорные заведения можно будет только с паспортом и после ряда проверок - Арахамия

Войти в игорные заведения можно будет только с паспортом и после ряда проверок - Арахамия

Давид Арахамия

КИЕВ. 16 января. УНН. Человек сможет войти в игорных заведений только по паспорту и после проверки возраста и наличия человека в реестре лудоманов. Об этом в кулуарах Рады сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Заведение, которое покупает весьма ценную лицензию, оно рискует, если оно допустит кого-то, моложе чем 21-го года, или того, кто в реестре лудоманов. Оно (игорное заведение - ред.) в первый раз получает большой штраф и первое предупреждение от комиссии, а второй раз лишается лицензии. Для того, чтобы прийти, вам нужен паспорт, пройти идентификацию. Человек проверяет, что человеку есть 21 год и его нет в реестре лудоманов, все - можно играть. Если мне нет 21 года, или я есть в реестре, заведение не имеет права меня допускать к своему заведению", - отметил он.

На вопрос журналиста, кто будет регулировать работу игорного заведения, Арахамия отметил: "специальный орган уполномоченный, который должен быть создан в Кабмине".

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2285-д (альтернативный №2285) о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

Как сообщалось ранее в УНН, Арахамия рассказал, как будет работать реестр игроманов.

Источник: УНН
Теги: игорный бизнес, Слуга народа, Давид Арахамия

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
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