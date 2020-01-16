Арамахия отозвал свой законопроект об изменениях в Регламент ВР

КИЕВ. 16 января. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что отозвал законопроект об изменениях в Регламент ВР из-за нарушения конституционных норм. Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Я сегодня отозвал эту версию Регламента, потому что... было много вопросов о конституционности нескольких норм... ограничение 45 депутатов, когда речь идет об отмене постановления. Это может быть расценено как нарушение конституционных прав. Мы решили взять по два представителя из каждой фракции и проработать... чтобы не было обвинений, что монобольшинство меняет Регламент под себя. Мы хотим отработать это с другими фракциями, чтобы у нас была согласованая версия нового закона о Регламенте, потому что его менять точно надо, он реально архаичный. Можно прямо сейчас любой закон, я говорю лично, ни как глава фракции, могу сгенерировать 15-20-40 тысяч поправок на любой закон, подать в секретариат, и все 400 человек будут сидеть здесь круглосуточно и работать", - отметил он.

Кроме этого, он объяснил сокращение времени на представление альтернативных законопроектов, определенные как неотложные.

"Я не считаю, что это ограничение. Почему он определен как неотложный? Потому что есть неотложность процесса, потому что это надо делать срочно. Потому что это срочно, но за три недели, тогда избиратели сами скажут: "ребята, может вы уже работать начнете нормально, если срочно для вас три недели". Поэтому срочный законопроект мы хотим оставить срочным, но поработать с другими депутатами, они видят риски, кто их ограничивает. На самом деле не было меры кого ограничивать, была цель оптимизировать процесс", - добавляет он.

Как ранее сообщалось в УНН, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Регламент ВР относительно усовершенствования законодательной процедуры №2691, которым предлагается голосовать за законопроекты только в четверг. На что Арахамия отметил, что если голосования будут только в четверг, это не значит, что нардепы не будут работать в другие дни недели.

Напомним, на этой неделе, Верховная Рада планировала рассмотреть важные вопросы изменений в Регламент Рады.