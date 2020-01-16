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Пристайко обсудил сотрудничество в расследовании катастрофы самолета МАУ с главой МИДа Британии

Пристайко обсудил сотрудничество в расследовании катастрофы самолета МАУ с главой МИДа Британии

КИЕВ. 16 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время визита в Великобританию провел встречу с главой МИДа Великобритании Домиником Раабом. Собеседники обсудили способы сотрудничества в расследовании авиакатастрофы украинского самолета рейса PS752 в Иране, передает УНН со ссылкой на сообщение Пристайко в Twitter.

"Встретился с моим коллегой Домиником Раабом. Ценю его слова о твердой и несомненной поддержке Украины. Обменялись мнениями о способах сотрудничества в расследовании PS752 и договорились работать вместе по этому и другим вопросам, в частности по защите суверенитета Украины", - написал министр.

Он сообщил, что в рамках визита в Соединенное королевство также провел встречу с депутатом британского парламента Джоном Уиттингдейлом и главой комитета по иностранным делам Томом Тугендхатом.

"Обсудили трагедию PS752 и наши совместные шаги по обеспечению справедливости, а также ситуацию в Восточной Украине", - отметил Пристайко.

Как сообщалось в УНН, сегодня в Лондоне состоится встреча глав МИД стран, чьи граждане погибли из-за катастрофы украинского самолета.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

Источник: УНН
Теги: авиакатастрофа, МАУ, расследование, Вадим Пристайко

В тексте упоминаются

Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
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