"Оператор ГТС" считает нецелесообразным строительство интерконнектора "Польша-Украина"

КИЕВ. 16 января. УНН. Интерконнектор "Польша-Украина" является экономически необоснованным проектом, считает генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Об этом он написал у себя в Facebook, передает УНН.

"Сегодня один уважаемый мной эксперт эмоционально доказывал необходимость срочно начать строить интерконнектора "Польша-Украина". Мол, пока у оператора ГТС есть деньги, нужно срочно строить. Я еще раз объяснил свою позицию по этому проекту: в Украине уже есть 2 соединения с ГТС Польши: Дроздовичи и Германовичи. Недавно мы провели реконструкцию и готовы с нашей стороны принимать украинскую систему к 6,6 млрд м3 газа в год. Вопрос только в наличии нужного объема газа и давления с польской стороны", - написал Макогон.

Он отметил, что указанный объем в 6,6 млрд м3 - это даже больше текущей мощности терминала СПГ в Свиноуйсце.

"При суммарной потребности в импорте в 8-9 млрд м3 текущие мощности покрывают до 80% суммарного импорта", - добавил руководитель "Оператора ГТС".

Кроме того, по его словам, после подписания прямого соглашения между операторами ГТС стала доступной возможность виртуального импорта из Польши.

"Это означает, что мы можем импортировать весь объем, который идет через Украину в Польшу. Сегодня из нас в Польшу идет 9 млн м3 в сутки, так что эти же 9 млн м3 могут быть импортированы через механизм виртуального реверса. А это 3,2 млрд м3 в год. Итак, есть смысл строить по 200 млн долларов еще один газопровод мощностью 5-8 млрд м3 в год, если и текущие доступные стоят невостребованными?... Уверен, что при текущем менеджменте "Оператора ГТС Украины" и Наблюдательного Совета МГУ такие экономически необоснованные проекты не пройдут", - подчеркнул Макогон.

Как сообщалось в УНН, в ноябре прошлого года ООО "Оператор ГТС Украины", GAZ-SYSTEM SA и АО "Укртрансгаз" согласовали условия сотрудничества в точках соединения газотранспортных систем Украины и Польши (Германовичи и Дроздовичи) с 1 января 2020 года.