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Контактная группа по Донбассу начала заседание в Минске

КИЕВ. 16 января. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси, передает УНН.

"В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - указали в МИД Беларуси в Twitter.

Об этом же сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

Ранее сегодня рабочие подгруппы ТКГ по Донбассу собрались на встречу в Минске.

Напомним, 16 января в Минске - первая встреча трехсторонней контактной группы в 2020 году. В этом заседании, в частности, впервые примет участие новый спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдика.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, контактная группа
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