Украина обратилась в ФБР из-за хакерской атаки на сайты студии "Квартал 95" и "Burisma"

КИЕВ. 16 января. УНН. В Украине хакнули сайты нескольких украинских компаний, в частности "Burisma Holdins" и студии "Квартал 95". Национальная полиция Украины обратилась в Федеральное бюро расследований и компании Area1, что обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщили в полиции, в рамках уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась в Федеральное бюро расследований и компании Area1, что обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ. Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР.

"Недавно ряд американских СМИ, в частности New York Times, распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности "Burisma Holdins" и студии "Квартал 95", для похищения персональных данных сотрудников и завладение электронными письмами руководителей компаний. При этом отмечается, что хакерская атака, вероятно, совершенная спецслужбами РФ", - говорится в сообщении.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины по данному факту начал уголовное производство по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления.

Напомним, хакеры, связанные с российскими военными, нацелились на украинскую газовую компанию Burisma, что находится в центре расследования импичмента президента США Дональда Трампа.