Антикоррупционный комитет планирует в феврале заслушать руководителей НАБУ и НАПК

КИЕВ. 16 января. УНН. Комитет по вопросам антикоррупционной политики утвердил план работы на февраль-июль 2020 года и запланировал заслушать на заседаниях руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в феврале 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

"Народные депутаты утвердили план работы Комитета на февраль - июль 2020 года. Так, в феврале планируется провести четыре заседания (3, 5, 12 и 19 февраля)", - говорится в сообщении.

В частности, на понедельник, 3 февраля, запланировано закрытое заседание в НАБУ.

"На заседании в среду, 12 февраля, Комитет планирует заслушать директора НАБУ о деятельности Бюро и выполнении возложенных задач", - говорится в сообщении.

По словам главы комитета Анастасии Красносельской, НАБУ должен подать Комитету по вопросам антикоррупционной политики годовой отчет о своей деятельности до 10 февраля.

"Комитет принял решение на заседании в среду, 19 февраля, заслушать главу НАПК Александра Новикова", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров назначил новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции победителя в открытом конкурсе на должность - Александра Новикова.